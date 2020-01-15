Посол Британії поїхав з Ірану

Британський посол у Тегерані залишив Іран після того, як його минулого тижня затримали іранські силовики, повідомляють іранські державні ЗМІ 15 січня.

11 січня Роб Макейр був затриманий на три години під час акції зі вшанування загиблих внаслідок збиття українського літака іранськими військовими.

Офіційна іранська агенція IRNA повідомила, що дипломат виїхав після того, як отримав «попереднє повідомлення».

Подробиць IRNA не наводить.

Водночас британське Міністерство закордонних справ наполягає на тому, що поїздка Макейра до Лондону є «звичайною діловою» поїздкою і планувалася ще до його затримання.

«Для наших послів цілком нормально повертатися до Лондона, щоб провести тут зустрічі», – сказав речник МЗС.

МЗС Ірану критикувало посла Британії, заявляючи, що його затримали під час антиурядових протестів 11 січня, в яких дипломат не мав би брати участі.

Сам посол наполягав, що брав участь у вшануванні пам’яті жертв авіакатастрофи і залишив акцію через п’ять хвилин після того, як хтось почав вигукувати політичні гасла.

Британський уряд різко засудив затримання посла і назвав це порушенням міжнародного права.