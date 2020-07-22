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22 липня 2020, Київ 15:34
Новини | Міжнародні

Геологи попереджали про цунамі після землетрусу поблизу Аляски

Землетрус зафіксований о 9:12 за Києвом поблизу берегів Аляски

Центр попереджень цунамі в Тихому океані упродовж короткого періоду часу попереджав про цунамі після землетрусу поблизу берегів Аляски.

Геологи не виключали, що цунамі міг спостерігатися в радіусі 300 кілометрів від епіцентру.

За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 7,8 зафіксований о 9:12 за Києвом. Епіцентр поштовхів був розташований на глибині у два кілометри у 110 кілометрах на південний захід від Перрівілла.

Після виявлених невеликих хвиль Центр скасував своє попередження.

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