В Івано-Франківській області зафіксували землетрус – Центр спецконтролю

У районі міста Долина Івано-Франківської області зафіксували землетрус, повідомив Головний центр спеціального контролю.

Підземні поштовхи магнітудою 3,2 за шкалою Ріхтера спостерігалися о 7:22 1 червня.

За даними Центру, землетрус не ніс загрози для населення.

Мер Долини Володимир Гаразд уточнив, що координати джерела землетрусу припадають на село Якубів. Осередок поштовхів залягав на глибині у два кілометри.

Він запевнив, що пошкоджених будівель не виявили.

«Хочу звернутися до науковців та фахівців у цій сфері, адже епіцентр землетрусу прийшовся якраз на зону активного нафтогазовидобутку (Якубів, Солуків, Підбережжя, Тяпче, Гошів, Яворів) на глибині близько 2 км, де власне і проходить активний забір нафти (газу). Мої знайомі експерти у цій сфері кажуть, що це може бути пов’язано із зміщенням пластів через утворення пустот у зонах активного викачування нафти», – заявив Гаразд.

Він додав, що в останні роки нафтовики задля збільшення віддачі нафти активно практикують технологію гідрологічного розриву пластів.