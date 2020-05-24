В Ірані стався землетрус потужністю в 5,1 бала

Землетрус магнітудою 5,1 бала стався в провінції Коґілує і Боєр Ахмед на заході Ірану 24 травня, повідомляють медіа з посиланням на Геологічну службу Сполучених Штатів.

Державне телебачення Ірану наразі не підтвердило цю інформацію. Водночас іранська новинна агенція з посиланням на Сейсмологічний центр при Геофізичному інституті Університету Тегерану повідомляє, що поштовхи почалися о 13:41 за місцевим часом (12:41 за Києвом) на глибині 10 кілометрів.

Офіційної інформації про поранених чи загиблих наразі немає.

Іран періодично потерпає від землетрусів через розташування на тектонічних зламах.