Про причини збиття літака біля Тегерана влада Ірану досі офіційно не інформувала Україну – МЗС

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в коментарі Радіо Свобода заявив, що українська сторона досі не отримала жодних офіційних повідомлень від влади Ірану щодо причин збиття «Боїнга» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в січні поточного року. Таким чином Єнін відреагував на повідомлення про те, що в Ірані відповідальним за збиття літака назвали оператора ракетної системи.

«Українська сторона не отримувала жодних офіційних повідомлень з боку іранської сторони щодо причин збиття українського літака над небом Тегерану. Більше того, скажу, що згідно з Чиказькою та Монреальською конвенцією, країна, на території якої відбулася катастрофа, зобов’язана забезпечити невідкладне, об’єктивне, неупереджене розслідування причин, як на технічному рівні, так і провести відповідне кримінальне розслідування. І ми не зупинемось, поки ми не будемо знати, що справедливість відновлена, що виннні притягнуті до кримінальної відповідальності, поки ми не отримали гаратій від іранської сторони, що зазначені інциденти неможливі в подальшому, поки сім’ї загиблих, авіакомпанія та держава Україна не отримали компенсацій», – сказав Єнін.

За словами, заступника міністра закордонних справ, міжнародно-правова відповідальність за збиття лайнера лежить на іранській стороні.

«Наразі ми говоримо про покладання міжнародно-правової відповідальності за вчинений інцидент на іранську сторону, саме тому всі факти мають бути підтверджені відповідними рішеннями суддів, вступити в законну силу. Ми, як країна, яка є основною потерпілою від зазначеної трагедії, маємо отримати доступ максимальний до всієї інформації розслідування, переконатись в тому, що воно проведено об’єктивно і грунтується на неупереджених оцінках відповідних органів влади іранської сторони. Більше того, цю позицію поділяє не лише Україна, а й всі ініші постраждалі держави», – додав дипломат.

Раніше сьогодні колишній іранський законодавець Махмуд Садекі з посиланням на отриману відповідь на його запит від міністра оборони Ірану повідомив, що відповідальним, на думку іранської влади, за збиття українського літака на початку січня поблизу Тегерана є оператор ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню «без отримання дозволу» у сформованих на той час умовах. За повідомленням, оператор ракетної системи звинувачується в тому, що, імовірно, він не спілкувався з командним центром, покладаючись на «нечітку інформацію» від Міністерства оборони, коли ухвалив рішення про запуск ракети.

4 квітня іранські військові посадовці повідомили, що у справі про збиття українського лайнера затримана одна людина, яка перебуває під слідством.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.​

На початку березня з’явилась інформація, що влада Ірану погодилася передати Україні бортові самописці. Проте досі жодних повідомлень про передачу Україні «чорних скриньок» не було.