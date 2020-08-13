Азербайджан: Алієв телефонував Путіну через поставки зброї Вірменії

Президент Азербайджану Ільгам Алієв висловив занепокоєння тим, що Росія здійснює військові поставки до Вірменії в останні тижні після сутичок на азербайджансько-вірменському кордоні в липні.

Згідно із заявою, оприлюдненою 13 серпня на сайті президента Азербайджану, за день до цього Алієв телефонував президентові Росії Володимиру Путіну, щоб отримати «роз’яснення з цього приводу».

Баку заявив, що Росія доправила до Вірменії «понад 400 тонн» військових товарів «через повітряний простір Казахстану, Туркменистану й Ірану» від початку сутичок.

Щонайменше п’ятеро вірменських і 12 азербайджанських військових, зокрема генерал, загинули під час декількох днів боїв, які спалахнули уздовж вірменсько-азербайджанського кордону 12 липня.

Кремль також опублікував заяву про телефонну розмову між Путіним і Алієвим 12 серпня, але в ньому не згадувалося обговорення військових поставок.

«Президенти обговорили регіональні питання у контексті напруженості уздовж вірменсько-азербайджанського кордону в липні. Російська сторона наголосила на неприпустимості будь-яких дій, які б призвели до ескалації ситуації», – йдеться в повідомленні Кремля.

Вірменські посадовці не коментували заяву президента Азербайджану.

У Вірменії розташована російська військова база, країна також є членом Організації договору про колективну безпеку під керівництвом Москви.