«Ювентус» повернув головного тренера, який виграв з командою 11 трофеїв

Італійський футбольний клуб «Ювентус» знову призначив Массіміліано Аллегрі головним тренером.

Спеціаліст уже очолював команду у 2014-2019 роках. За цей час він п’ять разів поспіль привів команду до чемпіонства, здобув чотири кубки Італії та два Суперкубки. У час його роботи «Ювентус» двічі доходив до фіналу Ліги чемпіонів.

28 травня «Ювентус» звільнив Андреа Пірло з посади головного тренера. Він очолив «Ювентус» у серпні 2020 року. Це була його перша робота на посаді головного тренера дорослої команди. За один сезон він виграв Суперкубок та кубок Італії. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Ювентус» вилетів від португальського «Порту».

У внутрішній першості «Ювентус» посів четверте місце і вперше з 2011 року не став чемпіоном Італії.