Суд арештував Аллерова на два місяці

Солом’янський суд Києва 17 травня арештував колишнього керівника Національної гвардії Юрія Аллерова на два місяці з правом застави у 4,8 мільйона гривень.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили заставу в 11 мільйонів гривень.

Як стверджує захист Аллерова, підозра їх підзахисному необґрунтована і він не отримував вигоди. Прокурори САП зазначили, що вигоду отримала дочка Аллерова, яка зараз проживає у Росії.

Аллеров вважає справу проти нього політично вмотивованою.

14 травня детективи НАБУ провели обшуки за місцем роботи та проживання окремих службових осіб Нацгвардії, а також в офісах низки приватних компаній. Розслідування в цій справі НАБУ здійснює із грудня 2017 року. 15 травня НАБУ повідомило єкс-командувачу Нацгвардії Юрію Аллерову, керівнику компанії «Укрбуд» Олегу Майбороді та незалежному оцінювачу Алісі Гринчук про підозру в заволодінні майном Нацгвардії на понад 81 мільйон гривень.