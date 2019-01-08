В Альпах через негоду загинули 7 людей

В Альпах через ускладнення погодних умов загинули семеро людей.

В Австрії через лавину у горах Форарльберг загинули двоє лижників з Німеччини, ще один лижник помер біля Зальцбурга.

У Баварії поблизу Бад-Тельца до одного летального випадку призвело дерево, яке впало під тиском снігу. У горах Тейзенберг призвело до загибелі жінки.

Тіла двох альпіністів рятувальники знайшли в італійських Альпах.

Ще кількох зниклих людей продовжують шукати.

В італійських Альпах, на висоті 2,8 км гори Кристальєра, на північ від Турина, рятувальники виявили тіла двох альпіністів.

На лижних курортах Австрії, Німеччини та Італії попередили про високий ризик сходження лавини.