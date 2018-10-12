Альтернативний «Нобель» з літератури отримала письменниця з Гваделупи

Альтернативну премію з літератури, яку заснували 100 шведських вчених в знак протесту проти рішення Шведської академії перенести вручення відповідної Нобелівської премії, отримала письменниця з Гваделупи Маріз Конде.

Премію Конде отримала за роман «Я, Тітуба: салемська відьма», у якій оповідається історія темношкірої жінки, засудженої під час судового процесу, відомого як полювання на салемських відьом.

Письменницю відзначили за опис «жахів колоніалізму та хаосу постколоніалізму»

Конде отримає грошову нагороду у 112 тисяч доларів.

Шведська академія вирішила цього року не обирати переможця через скандал, що спалахнув в установі, найбільший після заснування понад 100 років тому. Академія виявилася втягнутою у скандал щодо порушення сексуальних прав, що спонукало кількох членів правління залишити цю установу.