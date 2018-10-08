У Швеції оголосять нобелівського лауреата з економіки

Переможця Нобелівської премії з економіки оголосять 8 жовтня. Шведський Нобелівський комітет має назвати ім’я лауреата близько 13:00 за Києвом.

Минулого тижня були оголошені лауреати Нобелівської премії з медицини, фізики, хімії і миру.

Шведська академія, яка вручає Нобелівську премію з літератури, повідомила, що цього року не обиратиме переможця через скандал, що спалахнув в установі, найбільший після заснування понад 100 років тому.

На відміну від інших нобелівських премій, нагороду за заслуги в галузі економіки заснував Центральний банк Швеції в 1968 році. Її також називають премією «пам’яті Альфреда Нобеля» – сам Нобель не вказував премію в своєму заповіті. Згідно із заповітом шведського промисловця і винахідника, премії його імені присуджуються, починаючи з 1901 року, в п’яти номінаціях – фізика, хімія, медицина, література, а також премія миру.

Минулого року Нобелівський фонд вперше з 2001 року збільшив розмір виплат з восьми до дев’яти мільйонів шведських крон (приблизно 1,1 мільйона доларів).

2017 року премію з економіки отримав американський економіст Річард Талер із Чиказького університету – за внесок у вивчення поведінкової економіки.

Церемонія вручення нагород відбудеться у грудні в Стокгольмі й Осло.