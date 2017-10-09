Нобелівську премію з економіки отримає американець Річард Талер

Нобелівську премію з економіки отримає американський економіст Річард Талер із Чиказького університету. Премія присуджена за внесок у вивчення поведінкової економіки.

У заяві Нобелівського комітету від 9 жовтня наголошується, що Талер вивчав фактори, які впливають на витрати людей, зокрема раціональні аспекти поведінки, соціальні переваги і самоконтроль.

На відміну від інших нобелівських премій, нагороду за заслуги в галузі економіки заснував Центральний банк Швеції в 1968 році. Її також називають премією «пам’яті Альфреда Нобеля» – сам Нобель не вказував премію в своєму заповіті. Згідно із заповітом шведського промисловця і винахідника, премії його імені присуджуються, починаючи з 1901 року, в п’яти номінаціях – фізика, хімія, медицина, література, а також премія миру.

Цього року Нобелівський фонд вперше з 2001 року збільшив розмір виплат з восьми до дев’яти мільйонів шведських крон (приблизно 1,1 мільйона доларів).

Минулого року премію з економіки отримали американці Олівер Гарт і Бенгт Гольмстрем – за внесок у вивчення теорії контрактів.

Церемонія вручення нагород відбудеться у грудні в Стокгольмі й Осло.