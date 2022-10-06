Втеча від мобілізації: двоє росіян попросили притулку в американському штаті Аляска

Двоє росіян, які заявили про втечу від мобілізації в Росії, попросили притулку в Сполучених Штатах після висадки на віддалений острів Аляски в Беринговому морі, повідомила 6 жовтня канцелярія сенаторки США Лізи Мурковскі.



Речниця сенаторки-республіканки з Аляски повідомила, що офіс Мурковскі спілкувався з береговою охороною США та митною та прикордонною службою щодо двох росіян.



«Громадяни Росії повідомили, що вони втекли з одного з прибережних населених пунктів на східному узбережжі Росії, щоб уникнути обов'язкової військової служби», – сказала Каріна Боргер.



Мурковскі та сенатор США Ден Салліван (республіканець від Аляски) виступили із заявою, в якій йдеться, що вони намагаються встановити, хто ці особи.



«Враховуючи нинішню підвищену напруженість у відносинах з Росією, я зателефонувала секретарю Департаменту внутрішньої безпеки (DHS) і поговорила з ним, а також з іншим високопосадовцем DHS, коли зі мною вперше щодо цієї ситуації у вівторок вранці зв’язався представник громади з району Берингової протоки», – йдеться в заяві Мурковські.



Вона сказала, що після цих дзвінків «визначається допустимість цих осіб для в’їзду до Сполучених Штатів».



У заяві йдеться, що люди висадилися на пляжі поблизу населеного пункту Гамбелл на острові Святого Лаврентія – приблизно в 320 кілометрах на південний захід від Нома і приблизно в 58 кілометрах від півострова Чукотка, Сибір.



Департамент внутрішньої безпеки США, заяву якого цитує агенція AP, повідомляє, що особи прибули на невеликому човні 4 жовтня. У заяві не надано подробиць про те, звідки вони прибули, їхню подорож чи запит на надання притулку. Їх «перевезли в місто Анкоридж для перевірки, яка включає процес скринінгу».

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про «часткову мобілізацію». Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що «під час часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів». Низка джерел стверджує, що влада РФ планує мобілізувати близько мільйона громадян.

Після оголошення мобілізації різко зросла кількість охочих залишити країну.