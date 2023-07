У Києві прощалися з письменницею Вікторією Амеліною

У Києві відбулося прощання з письменницею Вікторією Амеліною, яка загинула через російський ракетний удар по Краматорську 27 червня.



У Михайлівському Золотоверхому соборі на прощання прийшли друзі, рідні письменники.

Завтра церемонію прощання проведуть у Гарнізонному храмі у Львові. Поховають Вікторію Амеліну 5 липня на Личаківському цвинтарі.

Українська письменниця й громадська діячка Вікторія Амеліна померла 1 липня внаслідок поранень, отриманих через удар російських військ по Краматорську. 37-річна Амеліна перебувала в ресторані Ria Lounge разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників, коли по будівлі було завдано удару.

Після початку повномасштабного вторгнення Вікторія Амеліна займалася документуванням воєнних злочинів Росії у складі правозахисної організації Truth Hounds. Зокрема, як вказує ПЕН-клуб, вона знайшла щоденник вбитого російськими окупантами письменника Володимира Вакуленка на звільненій Ізюмщині.

Письменниця також працювала над книгою англійською мовою War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War про жінок, які документують російські воєнні злочини. Клуб анонсує її вихід за кордоном незабаром.

Амеліна також була організаторкою першого літературного фестивалю в Нью-Йорку на Донеччині, який відбувся в жовтні 2021 року.