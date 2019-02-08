Гасло «Смерть Америці» стосується Трампа і посадовців, а не народу США – Хаменеї

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що гасло «Смерть Америці» стосується президента США Дональда Трампа та інших американських посадовців, а не американської нації.

«Смерть Америці» означає смерть Трампу, Болтону і Помпео. Це означає смерть американським правителям», – сказав Хаменеї 8 лютого виступаючи перед іранськими військовими з нагоди урочистостей до 40-річчя Ісламської революції 1979 року.

Останнім часом гасло «Смерть Америці» стали регулярно вигукувати на організованих провладних мітингах і заходах, а також на п’ятничних молитвах.

«Це означає смерть для небагатьох людей, які керують цією країною. Ми нічого не маємо проти американської нації», – процитували слова Хаменеї на його офіційному сайті.

Водночас Хаманеї, якому належить право останнього слова у всіх державних справах Ісламської республіки, заявив, що його країна не відмовлятиметься від ужитку гасла «Смерть Америці», поки Вашингтон продовжуватиме свою «ворожу політику щодо Тегерана».

Напруженість у відносинах між Іраном та Сполученими Штатами зросла після рішення президента США Дональда Трампа вийти з ядерної угоди і запровадити жорсткі економічні санкції.