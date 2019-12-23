Американський військовий загинув в Афганістані – Пентагон

Американський військовий загинув в Афганістані, повідомляє Міністерство оборони США. Імені загиблого й інших подробиць у повідомленні немає.

Тим часом, агентство AFP пише, що екстремістське угруповання «Талібан» взяло на себе відповідальність за напад на американського військового.

Речник талібів Забіулла Муджахід заявив, що бойовики «підірвали американський транспортний засіб у районі Чар Дара в Кундузі» пізно ввечері 22 грудня.

Щонайменше 20 іноземних військових загинули цього року в Афганістані, понад 2,4 тисячі представників американських сил загинули під час понад 18-річного конфлікту.

В Афганістані перебувають близько 20 тисяч іноземних військових – від 12 тисяч до 14 тисяч зі США – у рамках очолюваної США місії НАТО з навчання і допомоги місцевим військовим.

Президент США Дональд Трамп хоче зупинити конфлікт і вивести американських військових з Афганістану, щоб виконати свою передвиборчу обіцянку.

Спеціальний представник США з мирного врегулювання Залмай Халілзад зустрічався з лідерами талібів у Катарі і в якийсь час наближався до укладення перемир’я.

Водночас у вересні Трамп скасував плановану секретну зустріч у США, в якій мали брати участь лідери «Талібану». Це сталося після того, як бойовики підірвали автомобіль у Кабулі, внаслідок чого загинули 12 людей, зокрема американський солдат.

Переговори відтоді продовжилися, але на даний час таліби відмовляються від переговорів з урядом Афганістану, називаючи його маріонетками іноземних держав.