АМКУ оштрафував «Ощадбанк» на пів мільйона гривень через «Картку киянина»

Антимонопольний комітет наклав на державний «Ощадбанк» штраф на загальну суму 503 552 гривень за «зловживання монопольним становищем». Про це установа повідомила 31 грудня.

Згідно з рішенням, банк оштрафували за два порушення, передбачених статтями 13 і 50 закону «Про захист економічної конкуренції».

За висновками регулятора, установа, яка веде карткові рахунки власників муніципальних «Карток киянина», вчинила «дії суб’єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку».

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Натомість у банку не погоджуються з рішенням Антимонопольного комітету. У пресрелізі, який цитує агентство «Інтерфакс», «Ощадбанк» апелює до того, що брав участь у програмі «Картка киянина» як «додатковий учасник», а основним учасником спершу був банк «Хрещатик», який згодом ліквідували.

«Ощадбанк для недопущення соціальної напруги був змушений перевипустити картки для клієнтів банку «Хрещатик», – заявляють у банку.

В ньому також стверджують, що інші банки також мали можливість взяти участь у програмі. Установа планує ухвалити рішення про оскарження штрафу АМКУ після того, як отримає і вивчить його.