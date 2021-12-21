У компанії «Інтерстарч» повʼязали штраф АМКУ з «політично мотивованою атакою» на Порошенка

Компанія «Інтерстарч Україна» відреагувала на оголошення Антимонопольного комітету України про накладення штрафу на цю і ще дві компанії, повʼязані з корпорацією Roshen. Як повідомила ввечері 21 грудня пресслужба, в компанії вважають штраф безпідставним і повʼязують його з переслідуванням Петра Порошенка.

«Ми вважаємо, що дії АМКУ направлені виключно на політичне переслідування колишнього кінцевого бенефіціарного власника товариств, Порошенка Петра Олексійовича. Не випадково це рішення регулятора цілком співпадає у часі із новою політично мотивованою атакою правоохоронної системи на п’ятого президента України», – заявили в компанії.

Також в «Інтерстарч Україна» вважають, що «АМКУ неправильно визначив ринок, чим штучно звузив його межі та викривив положення товариств на ньому». «Зокрема, АМКУ не дослідив взаємозамінність патоки крохмальної кукурудзяної із іншими видами патоки, виробленої з іншої сировини (наприклад, пшениці), та зосередив свою увагу лише на продукції товариств. За абсурдною логікою комітету, якщо компанія Apple виробляє телефон iPhone, то вона є монополістом на ринку телефонів iPhone та не потрібно здійснювати аналіз альтернатив», – стверджують у компанії.

«Інтерстарч Україна» заявляє, що буде «використовувати всі законні методи, щоб скасувати рішення АМКУ, довести свою добросовісність, чесність та захистити ділову репутацію у всіх судових інстанціях».

Раніше 21 грудня Антимонопольний комітет України оштрафував групу компаній, пов’язаних з Roshen Europe B.V., на загальну суму понад 283 мільйони гривень. Комітет вирішив оштрафувати ТОВ «Інтерстарч Україна», ПрАТ «Дніпровський КПК», ПрАТ «Інтеркорн», найбільший штраф (понад 210 мільйонів гривень) має сплатити перша зі згаданих компаній.