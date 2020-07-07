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07 липня 2020, Київ 12:08
Новини | Політика

В АМКУ призначили в.о. голови замість звільненого Терентьєва

Минулого тижня Верховна Рада звільнила голову Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва

Виконувачкою обов’язків голови Антимонопольного комітету призначили Ольгу Піщанську. Про це йдеться в повідомленні АМКУ, оприлюдненому 6 липня.

«Від сьогодні (6 липня – ред.) в.о. голови АМКУ є перша заступниця голови – державна уповноважена Ольга Піщанська», – йдеться в повідомленні.

На посаді першого заступника голови АМКУ Піщанська перебувала від вересня минулого року.

3 липня Верховна Рада підтримала постанову про звільнення Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України.

Парламент призначив Терентьєва головою АМКУ в травні 2015 року.

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