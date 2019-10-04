Падіння Ан-12: життю потерпілих нічого не загрожує

Життю трьох потерпілих, які вижили внаслідок аварійної посади літака Ан-12 поблизу Львова сьогодні близько 7 години ранку, нічого не загрожує. Двох членів екіпажу станом на 12:30 прооперували, а третій ще був на операційному столі. Про це повідомив заступник головного лікаря 8 -ї міської лікарні у Львові Ігор Стояновський.

«Пацієнти доставлені у важкому стані. Найважчий той потрепілий, якого оперуємо ще. У пацієнтів поєднані різні травми: у перших двох переломи плечової кістки, кісток тазу, третій має численніші ушкодження, зокрема черепно-мозкову травму, відкритий перелом кінцівок. Після стабілізації стану повторно будуть оглянуті і, думаємо, що стабілізуємо всіх пацієнтів», – зазначив Стояновський.

Живими залишилися три члени екіпажу – два бортінженери і технік, 1966, 1967, 1969 років народження. Це мешканці Києва, Запоріжжя, Вінниці.

Внаслідок падіння транспортного літака АН1, п’ятеро осіб загинули. Літак летів із іспанського міста Віго у Стамбул (Туреччина). За попередньою інформацією, мав приземлитись у львівському аеропорту на дозаправку.

Як інформує Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького, о 6:45 зник зв’язок із екіпажем. О 7:30 один із членів екіпажу вийшов на зв’язок і повідомив, що літак здійснив аварійну посадку. О 7:46 літак АН-12 виявили 1,5 км від злітно-посадкової смуги львівського аеропорту, в селі Сокільники. Літак здійснив аварійну посадку у полі, неподалік житлових будинків.

При цьому міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що не знає, що сталося з літаком, бо він не мав сідати у Львові.