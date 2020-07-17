Міністр оборони: ми не можемо поки що повністю відмовитися від строкової військової служби

Україна наразі не може повністю відмовитися від строкової служби в армії, заявив міністр оборони Андрій Таран під час засідання Верховної Ради.

«Наявну систему змішаного комплектування Збройних сил України найближчими роками буде збережено. Це насамперед пов'язано з недосконалістю системи підготовки військового резерву України на етапах від навчання в загальноосвітній школі до безпосереднього комплектування резерву. Ми не можемо поки що, на жаль, повністю відмовитися від строкової військової служби», – сказав Таран.

Він заявив, що строкова служба є основним джерелом військової підготовки громадян і накопичення військового резерву.

Водночас міністр вважає, що професійна армія є найбільш боєздатною.

У 2013 році тодішній президент України Віктор Янукович скасував призов до Збройних сил України. У 2014 році призов відновили після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі.