Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав надати випускникам шкіл відстрочку на призов.

«Я попрошу міністра оборони і виконувача обов'язки міністра освіти краще скоординувати комунікацію і саму роботу з цього питання, щоб батьки не нервували, щоб діти не нервували… Юнаки, які досягли 18 років і хочуть вступити до вишу, мають отримати таку можливість. Напевно, не варто бігти зараз терміново вручати повістки», – заявив Шмигаль на засіданні уряду.

7 липня Міністерство освіти і науки попросило Міністерство оборони відтермінувати призов в армію для вступників. Через карантин, пов’язаний із пандемією COVID-19, весняний призов до армії раніше перенесли на травень-липень. Водночас початок вступної кампанії перенесли на серпень.

Громадяни віком 18-19 років можуть бути призвані на службу лише за власним бажанням, яке підтверджується письмовою заявою.