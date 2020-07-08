У МОН повідомили, що дійшли згоди з Генштабом ЗСУ та ОПУ щодо відстрочки від призову для вступників

Міністерство освіти і науки спільно з Офісом президента та Генеральним штабом ЗСУ напрацювало рішення, що дозволять випускникам коледжів та університетів у разі бажання продовжити навчання за наступним ступенем освіти та отримати відстрочку від весняного призову.

Як повідомила пресслужба Міносвіти, відповідні роз’яснення вже надано приймальним комісіям закладів фахової передвищої та вищої освіти щодо попередньої реєстрації вступників, які планують продовжити своє навчання, але підлягають призову. Попередня реєстрація дозволить таким вступникам отримати документальне підтвердження про свої наміри і на підставі довідки отримати відстрочку до 1 жовтня 2020 року, вказали у відомстві.

«Досягнуті домовленості дозволять вступникам скористатись своїм конституційним правом на продовження навчання – пройти необхідні вступні випробування та подати заяви на вступ», – прокоментував т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

7 липня Міністерство освіти і науки попросило Міністерство оборони відтермінувати призов в армію для вступників. Через карантин, пов’язаний із пандемією COVID-19, весняний призов до армії раніше перенесли на травень-липень. Водночас початок вступної кампанії перенесли на серпень.

Громадяни віком 18-19 років можуть бути призвані на службу лише за власним бажанням, яке підтверджується письмовою заявою.