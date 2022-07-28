На Херсонщині після звільнення Андріївки війська РФ активізували удари – Гуменюк

На Херсонщині після звільнення Андріївки російські війська активізували удари, начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.



«Ми маємо певні успіхи (контратаки на півдні - ред.). І одразу після звільнення Андріївки ворог активізував удари. Знов вночі було завдано авіаудару парою гелікоптерів Ка-52. Удар був по тих самих позиціях. Спробували відбити.. Але все ж таки успіху вони не мали і їм довелося з втратами ретируватися. Тому що наші позиції вже закріплені і ми зачищаємо ті диверсійно-розвідувальні групи, які можуть там бути», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

У ніч на 27 липня оперативне командування «Південь» повідомило про звільнення Андріївки у Херсонській області. За кілька днів до цього було звільнене Лозове.



18 липня президент Володимир Зеленський заявляв, що від 24 лютого українським силам вдалося звільнити 1028 міст і селищ, ще 2621 – перебувають під російською окупацією.