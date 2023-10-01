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В Анкарі біля будівлі МВС пролунав вибух: влада Туреччини каже про «теракт»

Офіцери поліції стоять на варті біля Міністерства внутрішніх справ після вибуху в Анкарі, Туреччина, 1 жовтня 2023 року. REUTERS

В Анкарі в неділю, 1 жовтня, поблизу будівлі Міністерства внутрішніх справ Туреччини пролунав потужний вибух, повідомляє TGRT Haber.

Відомо, що на місце інциденту приїхала президентська охорона та поліція.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив про «теракт, який влаштували два чоловіка».

«Близько 09:30 2 терористи, які під’їхали на легковому автомобілі до в'їзду в МВС, здійснили теракт. Один з терористів підірвав себе, а іншого терориста було знешкоджено. Під час пожежі двоє наших поліцейських отримали легкі поранення. Бажаю якнайшвидшого одужання нашим героям», – сказав він.

Офіцери поліції стоять на варті біля Міністерства внутрішніх справ після вибуху в Анкарі, Туреччина, 1 жовтня 2023 року. REUTERS
Офіцери поліції стоять на варті біля Міністерства внутрішніх справ після вибуху в Анкарі, Туреччина, 1 жовтня 2023 року. REUTERS

1 жовтня у Туреччині стартує новий парламентський сезон.

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