10 чоловіків і 2 жінки – визначився склад чергової експедиції українців в Антарктиду

Цього року зимувати на станцію «Академік Вернадський» вирушать 10 чоловіків та 2 жінки. Як повідомляє Міністерство освіти і науки, конкурсна комісія визначила основний склад 24-ї річної української антарктичної експедиції. Згідно з повідомленням, її очолить доцент кафедри зоології Львівського національного університету імені Івана Франка Ігор Дикий.

Восьмеро учасників планованої експедиції, за даними Міносвіти, раніше вже хоча б раз зимували на станції, а четверо поїдуть вперше.

«Одна з учасниць працюватиме на станції лікарем (медик-волонтерка – ред.), а інша проводитиме дослідження з біології. Серед чоловіків також один вчений біолог, 2 – геофізики, 3 – метеорологи, а також системний механік, дизеліст-електрик, системний адміністратор зв’язку, кухар», – йдеться в повідомленні.

Виїзд в Антарктиду запланований на кінець березня 2019 року. Семеро майбутніх зимівників – кияни, по одному зі Львова, Харкова, Одеси, Закарпаття та Херсонщини, додали у Міносвіти.

Для чергової 24-ї експедиції вперше провели відкритий відбір учасників, які подавали документи упродовж жовтня-листопада минулого року (загалом 178 людей, 32 – жінки).

Україна – одна з 30 країн світу, яка має постійну станцію в Антарктиці, що функціонує цілий рік. Щороку на станцію «Академік Вернадський» вирушає річна експедиція. Також під час антарктичного літа проводяться сезонні експедиції. Остання така сезонна експедиція стала найбільшою за останні 18 років, учасники якої працюватимуть в Антарктиді близько двох місяців під час полярного літа.