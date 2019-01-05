Українські полярники готуються зустрічати Різдво у «найпівденнішій каплиці світу» – каплиці Святого Володимира, яка була зведена на станції «Академік Вернадський» у 2011 році, повідомив Національний антарктичний науковий центр.

За словами капелана експедиції, метеоролога-озонометриста Олександра Полудня, напередодні полярники розчистили снігові замети двометрової висоти, щоб звільнити шлях до каплиці, де 7 січня зможуть помолитися чи поставити свічку.

«Різдво – родинне свято, але наші сім’ї є далеко від нас, за 15 тисяч кілометрів. Тому тут, на антарктичній станції, ми намагаємося хоч трохи відтворити атмосферу українського Різдва. Кухар Василь Омелянович приготує на Святвечір 12 страв, обов’язково буде і кутя, співатимемо колядки, хто які знає з дитинства», – сказав Полудень.

Науковці зазначають, що це Різдво українські полярники зустрічають у «компанії» небувало великої кількості пінгвінів. За словами начальника станції Віктора Ситова, цьогоріч в околицях станції вчені-біологи нарахували 850 особин.

Україна – одна з 30 країн світу, яка має постійну станцію в Антарктиці, що функціонує цілий рік. Щороку на станцію «Академік Вернадський» вирушає річна експедиція, до якої входять вчені та технічний персонал. Також під час антарктичного літа проводяться сезонні експедиції.