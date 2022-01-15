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Українські полярники відкопують станцію «Академік Вернадський» після рекордних снігопадів

Минулого місяця біля української станції в Антарктиді зафіксували рекордний за останні 20 років рівень снігу (архівне фото)

Члени української наукової експедиції відкопують станцію «Академік Вернадський» після сильних снігопадів, повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Минулого місяця біля української станції зафіксували рекордний рівень снігу за останні 20 років – 2,75 метра.

«З нового року снігопади майже припинилися, але ж тепер нашим полярникам необхідно відкопати всю інфраструктуру станції. Тож у них почалися активні фізичні тренування на свіжому повітрі», – ідеться в повідомленні.

Українські полярники вже відкопали житловий корпус та капличку. На черзі – чищення площі навколо складу для його розширення.

Україна має власну станцію в Антарктиді більше 25 років. 6 лютого 1996 року над британською науковою станцією «Фарадей» на антарктичному острові Галіндез замайорів синьо-жовтий український прапор. На станції змінився власник – Велика Британія передала її Україні за символічний фунт стерлінгів.

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