Антарктида втратила статус території, вільної від коронавірусу

Антарктида перестала бути континентом, на якому не зареєстровано випадків зараження коронавірусною інфекцією нового типу. Це сталося після того, як щонайменше 36 людей захворіли на чилійській антарктичній станції Хенераль-Бернардо-О'Гіґґінс, передає газета El Mercurio з посиланням на армію країни.

Серед інфікованих – 26 чилійських військових і 10 осіб із цивільного персоналу. Їх евакуювали до міста Пунта-Аренас на півдні Чилі, стверджується, що вони перебувають на самоізоляції і почуваються добре.

Хенераль-Бернардо-О'Гіґґінс – одна з 13 чилійських антарктичних станцій. Вона розташована на північному заході континенту і, з точки зору Чилі, є столицею Антарктичної комуни, адміністративної одиниці Чилійської антарктичної території. Більшість країн світу не визнають суверенітет країни над землями в Антарктиці.

Станом на 22 грудня у світі на COVID-19 захворіли щонайменше 77,5 мільйона людей, свідчать підрахунки університету імені Джонса Гопкінса в Балтіморі, США. Лише 11 держав у світі стверджують, що у них немає і не було жодного випадку зараження цією хворобою.

Десять із них є острівними мікродержавами. Одинадцятою є Туркменистан, де, за свідченнями туркменської служби Радіо Свобода, відзначається масова захворюваність на пневмонію, але влада не визнає її зв’язку з COVID-19.