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27 листопада 2019, Київ 17:12
Новини | Суспільство

Результати досліджень щодо рівня антисемітизму в Україні є абсурдними – ВААД

Законом України передбачена відповідальність за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань тощо

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Виконавчий віцепрезидент Асоціації єврейських організацій та громад України (ВААД-Україна), правозахисник Йосип Зісельс назвав абсурдними результати досліджень американської Антидифамаційної ліги (АДФ), згідно з якими рівень антисемітизму в Україні зріс із 32% у 2016 році до 46% у 2019-му.

«Якщо врахувати, яку методику використовує Ліга, то результати цих досліджень є абсурдними. ВААД використовує інакшу методику, фіксуючи конкретні прояви антисемітизму, серед яких – фізичні напади на людей, скоєні на ґрунті антисемітизму, та акти вандалізму. Ще одним проявом антисемітизму є мова ворожнечі, що її треба фіксувати в інформаційному та публічному просторі», – наголосив Зісельс.

За його словами, під час проведення досліджень в Україні у 2016-2018 роках експерти не зафіксували жодного фізичного нападу на ґрунті антисемітизму.

/**/ /**/ Йосиф Зісельс
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Щодо фактів вандалізму, то цього року фахівці зафіксували 11 випадків, включно із наругою над пам’ятником видатному єврейському письменнику Шолом-Алейхему у Києві.

Директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто зауважив, що та методика опитувань, яку розробила Ліга, не завжди враховує особливості тієї чи іншої країни.

/**/ /**/ Дослідження: 72% українців, 71% угорців, 56% поляків і 50% росіян вважають, що євреї мають занадто багато влади
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Дослідження: кожен четвертий європеєць має антисемітські погляди

За результатами опитувань, проведених Антидифамаційною лігою, кожен четвертий європеєць має антисемітські погляди. Згідно з дослідженням, серед 14 держав-учасниць опитувань найвищий рівень антисемітизму – у Польщі, де 48% населення має антисемітські погляди. У 2015 році цей показник був на рівні 37%. В Україні рівень антисемітизму зріс з 32% у 2016 році до 46% у 2019-му. Найменше антисемітизму зафіксували у Швеції (4%).

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