Результати досліджень щодо рівня антисемітизму в Україні є абсурдними – ВААД

Виконавчий віцепрезидент Асоціації єврейських організацій та громад України (ВААД-Україна), правозахисник Йосип Зісельс назвав абсурдними результати досліджень американської Антидифамаційної ліги (АДФ), згідно з якими рівень антисемітизму в Україні зріс із 32% у 2016 році до 46% у 2019-му.

«Якщо врахувати, яку методику використовує Ліга, то результати цих досліджень є абсурдними. ВААД використовує інакшу методику, фіксуючи конкретні прояви антисемітизму, серед яких – фізичні напади на людей, скоєні на ґрунті антисемітизму, та акти вандалізму. Ще одним проявом антисемітизму є мова ворожнечі, що її треба фіксувати в інформаційному та публічному просторі», – наголосив Зісельс.

За його словами, під час проведення досліджень в Україні у 2016-2018 роках експерти не зафіксували жодного фізичного нападу на ґрунті антисемітизму.

Щодо фактів вандалізму, то цього року фахівці зафіксували 11 випадків, включно із наругою над пам’ятником видатному єврейському письменнику Шолом-Алейхему у Києві.

Директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто зауважив, що та методика опитувань, яку розробила Ліга, не завжди враховує особливості тієї чи іншої країни.

За результатами опитувань, проведених Антидифамаційною лігою, кожен четвертий європеєць має антисемітські погляди. Згідно з дослідженням, серед 14 держав-учасниць опитувань найвищий рівень антисемітизму – у Польщі, де 48% населення має антисемітські погляди. У 2015 році цей показник був на рівні 37%. В Україні рівень антисемітизму зріс з 32% у 2016 році до 46% у 2019-му. Найменше антисемітизму зафіксували у Швеції (4%).