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25 Січень 2019, Київ 10:04
Новини | Суспільство

Australian Open: українка Снігур поступилася у півфіналі юніорського турніру

Снігур поступилася першому номеру посіву, представниці Данії Кларі Таусон

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Українська тенісистка Дар'я Снігур не змогла пробитися до фіналу юніорського турніру серії «Великого шолому» Australian Open.

У півфіналі 16-річна Снігур поступилася першому номеру посіву, представниці Данії Кларі Таусон з рахунком 4:6, 1:6.

Українська тенісистка Дар'я Лопатецька (архівне фото)
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