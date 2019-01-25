Australian Open: українка Снігур поступилася у півфіналі юніорського турніру

Українська тенісистка Дар'я Снігур не змогла пробитися до фіналу юніорського турніру серії «Великого шолому» Australian Open.
У півфіналі 16-річна Снігур поступилася першому номеру посіву, представниці Данії Кларі Таусон з рахунком 4:6, 1:6.
Українська тенісистка Дар'я Снігур не змогла пробитися до фіналу юніорського турніру серії «Великого шолому» Australian Open.
У півфіналі 16-річна Снігур поступилася першому номеру посіву, представниці Данії Кларі Таусон з рахунком 4:6, 1:6.
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