Харків: апеляційний суд призначив заставу поліцейським, підозрюваним у побитті людей у метро

Харківський апеляційний суд визначив заставу, у разі внесення якої працівники сектору патрульної поліції у метрополітені, підозрювані у застосуванні насильства до затриманих на станції «Південний вокзал», можуть звільнитися з-під варти.

Із шести підозрюваних у справі таку можливість отримали четверо. Одному з них суд призначив заставу у розмірі близько 110 тисяч гривень, іншим – по 140 тисяч гривень.

«Ми прекрасно розуміємо, наскільки великий ризик впливу на свідків або потерпілих. Доки свідки і потерпілі не будуть допитані у судовому засіданні під час розгляду кримінального провадження по суті, ризик впливу на цих осіб зберігається», – заявила прес-секретар прокурора області Віта Дубовик.

Зараз у справі 5 епізодів. Призначено 4 судово-медичних експертизи, судово-хімічна, кілька судово-балістичних експертиз. Допитано понад 20 осіб. Проведено кілька слідчих експериментів. Крім того, досі триває процедура зняття грифів секретності із матеріалів негласних слідчих дій – відеозаписів, що робилися у службовій кімнаті за рішенням суду.

Як повідомила Дубовик, у прокуратурі планують завершити досудове слідство у справі до березня наступного року.

Наприкінці вересня цього року у рамках спільної спецоперації прокуратури області і Нацполіції України, були затримані четверо працівників сектору патрульної поліції метрополітену. Їм інкримінується одержання неправомірної вигоди та перевищення службових повноважень (ч. 2 ст. 365 і ч. 3 ст. 368 КК України).

Пізніше прокуратура оголосила про підозру у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України), ще двом працівникам сектору патрульної поліції метрополітену.

Одному з підозрюваних було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, решті – тримання під вартою без визначення застави.