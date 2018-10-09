«Отримання хабарів і застосування насильства» поліцейськими в метро Харкова. В прокуратурі розповіли деталі

На відео, що розповсюдила прес-служба прокуратури Харківської області, можна побачити, як кремезний поліцейський кидає на підлогу чоловіка, доставленого до службової кімнати на станції метро «Південний вокзал», лупцює його ногами, б’є кийком і стільцем. Поліцейський наносить удари по тулубу і по голові. Це – старший сержант, один з чотирьох підозрюваних у цій справі. У нього найменший стаж роботи в міліції/поліції – лише 5 років. Але їм передували ще 10 років служби в армії за контрактом. Інші троє підозрюваних (серед яких начальник підрозділу і його заступник) працювали у правоохоронних органах понад десять років.

Усіх чотирьох затримали наприкінці вересня (поліція ж повідомила про це 5 жовтня), але цьому передували кілька місяців негласних слідчих (розшукових) дій, розповідає прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик.

Негласне спостереження виявило не лише неодноразові отримання хабарів, але і застосування насильства

«Ми починали розслідування за однією статтею – «отримання неправомірної вигоди». Кримінальне провадження було розпочате за матеріалами управління внутрішньої безпеки поліції, до якого поскаржився громадянин, що був змушений заплатити гроші поліцейським. У рамках цього провадження ми звернулися до суду за дозволом на негласні слідчі (розшукові) дії. Негласне спостереження виявило не лише неодноразові отримання хабарів, але і перевищення службових повноважень шляхом застосування насильства», – зазначає Віта Дубовик.

За її словами, наразі поліцейським інкримінується чотири епізоди: два побиття затриманих і два отримання хабара (в одному випадку – тисячі гривень, в іншому – тисячі гривень і трьох тисяч рублів).

За даними слідства, вимагання відбувалося за приблизно однаковою схемою. Поліцейські несли службу на станції метро «Південний вокзал». Вони підходили до жінок, які виглядали як приїжджі і під приводом перевірки документів починали з’ясовувати, з якою метою ті прибули до Харкова. Потім запрошували їх до службової кімнати, де обшукували особисті речі і погрожували штрафами або позбавленням соціальних виплат за те, що доставлена начебто порушила закон, аби уникнути цього, жінки мали заплатити гроші, наголошують слідчі.

Приміром, на тому ж відео можна побачити, як одна з постраждалих, якій поліцейські заявили, що вона не має права носити із собою пенсійне посвідчення та банківську картку своєї матері, і погрожували, що звернуться до компетентних органів, аби припинити виплати пенсій, на колінах благає їх цього не робити.

«Поліцейські перебирали на себе невластиві функції, користалися правовою безграмотністю громадян, які не знали своїх прав, своїх можливостей і не знали прав та можливостей поліції», – каже Віта Дубовик.

Зараз слідство перевіряє можливу причетність підозрюваних до інших аналогічних злочинів. Прокуратура просить звернутися до неї тих, хто стикнувся з такими діями з боку поліції на станції «Південний вокзал».

«Система просто відновилася» – Кобзін

Кількість випадків незаконного насильства в поліції зростає і зростатиме надалі

«Кількість випадків незаконного насильства в поліції зростає і зростатиме надалі. Система просто відновилася. Але якщо в 2013 році такий випадок мав би неабиякий резонанс і люди виходили б на площі, то зараз це на дві години хайпу – і всі повертаються до своїх справ», – каже директор громадської організації «Харківський інститут соціальних досліджень» (ХІСД) Денис Кобзін.

З 2004 року ХІСД займається моніторингом дотримання прав людини у правоохоронних органах і місцях позбавлення волі. Результати дослідження, що було проведене інститутом разом із Харківською правозахисною групою у листопаді минулого року, свідчать, що масштаби незаконного насильства в поліції повернулися на рівень 2010 року, каже Кобзін.

«Система поновлюється і бере своє. Повернулася стара так звана «палочна» система оцінки. Від поліцейських вимагають показники, повернулися корупційні практики, повернулася величезна кількість людей, які після Майдану причаїлися, скажімо так. Навіть цей випадок все одно пов'язаний з показником і старими практиками. Не заплатиш гроші – зробиш їм показник, вони на тебе все оформлять. Заплатиш – відбудешся легким переляком», – каже Денис Кобзін.

Ще одна небезпечна тенденція, яка, на його думку, сприяє поширенню незаконного насильства в поліції, полягає у тому, що суспільство стає до нього більш толерантним. За даними вже згадуваного дослідження, можливість застосування такого насильства за тих чи інших обставин припускає кожний четвертий опитаний (24,4%).

Зростає толерантність суспільства до таких явищ

«Зростає толерантність суспільства до таких явищ. Люди, звичайні люди, почали спокійніше до цього ставитися. Ми спостерігали стійке падіння кількості людей, які вважають побиття чи катування припустимими з 2004-го до 2014 року, а з 2014 року цей показник почав поступово зростати. Отже, окрім своїх внутрішніх причин, поліція перестала відчувати тиск з боку суспільства. І це теж сприяє збільшенню незаконного насильства», – каже Кобзін.

Троє підозрюваних – під вартою, четвертий – під домашнім арештом

Жоден з підозрюваних зі слідством не співпрацює. Вони відмовляються надавати свідчення, посилаючись на статтю 63 Конституції України. Вони залишилися без роботи. За інформацією відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, всіх чотирьох звільнили за результатами службової перевірки.

Зараз троє підозрюваних перебувають під вартою. Четвертому суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура з цим не згодна і подала апеляційну скаргу на рішення слідчого судді. Розгляд скарги призначили на четвер, 11 жовтня.