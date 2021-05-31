Апеляційний суд в Одесі оголошує рішення у справі Стерненка

Апеляційний суд Одеси 31 травня оголошує вирок у справі громадського активіста Сергія Стерненка та Руслана Демчука. Цьому передували кілька тижнів розгляду вироку в апеляційній інстанції.

Напередодні під Офісом президента в Києві та ще кількох містах відбулася акція «Покажіть нам справедливість» на підтримку Стерненка.

Раніше Приморський районний суд Одеси визнав Сергія Стерненка і Руслана Демчука винними в розбої, викраденні людини і незаконному зберіганні зброї. Обох обвинувачених засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Стерненко відкидає звинувачення і наполягає на політичній умотивованості справи. Таку ж позицію висловлює і Демчук.