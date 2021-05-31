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31 травня 2021, Київ 15:47
Новини | Суспільство

Апеляційний суд в Одесі оголошує рішення у справі Стерненка

Сергій Стерненко в залі суду, Одеса, 23 квітня 2021 року

Апеляційний суд Одеси 31 травня оголошує вирок у справі громадського активіста Сергія Стерненка та Руслана Демчука. Цьому передували кілька тижнів розгляду вироку в апеляційній інстанції.

Напередодні під Офісом президента в Києві та ще кількох містах відбулася акція «Покажіть нам справедливість» на підтримку Стерненка.

Раніше Приморський районний суд Одеси визнав Сергія Стерненка і Руслана Демчука винними в розбої, викраденні людини і незаконному зберіганні зброї. Обох обвинувачених засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Стерненко відкидає звинувачення і наполягає на політичній умотивованості справи. Таку ж позицію висловлює і Демчук.

«Покажіть нам справедливість!» – мітинг на підтримку Стерненка та Демчука під ОП (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Покажіть нам справедливість!» – мітинг на підтримку Стерненка та Демчука під ОП (фоторепортаж)

Під Офісом президента відбулася акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка і його соратника Руслана Демчука, передає кореспондент Радіо Свобода.

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