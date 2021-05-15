Напади на проукраїнських активістів в Україні не розслідуються – Рябошапка

Напади на проукраїнських активістів в Україні не розслідуються, натомість судять одного з таких активістів, який зазнав нападів, Сергія Стерненка з Одеси, звернув увагу колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

«Було декілька десятків нападів на проукраїнських активістів, багато з яких були вчинені, власне, в Одесі. Ми всі факти нападів об’єднали в одних руках слідства СБУ, щоб з’ясувати комплексно цю ситуацію, хто міг бути причетний до цього всього. І напади щодо проукраїнських активістів не розслідуються, про них навіть ніхто не говорить, але Стерненка витягнули з цих 70 справ і під радісне улюлюкання проросійських цих усіх медіаактивістів відправили до суду, відправили до в’язниці», – сказав він у «Суботньому інтерв’ю».

Рябошапка додав, що, за його даними, загалом в Україні сталися 72 напади на громадських активістів, і велика частина їх якраз в Одесі.

Сергія Стерненка 23 лютого 2021 року суд визнав винним у розбої, викраденні людини і незаконному зберіганні зброї і засудив до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Захист заявив, що слідство сфальсифікувало докази і не довело провини Стерненка. Нині цей вирок оскаржується.

Крім того, Стерненка судять іще в одній кримінальній справі, про умисне вбивство і незаконне носіння холодної зброї: захищаючись від нападників, Стерненко вбив одного з них за не до кінця з’ясованих обставин, які сторони викладають по-різному.