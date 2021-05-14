Суд допитає автора експертизи у справі Стерненка про розбій і викрадення

Апеляційний суд в Одесі проведе допит автора експертизи щодо зброї і набоїв у справі Сергія Стерненка про розбій і викрадення Сергія Щербича. За інформацією Радіо Свобода, йдеться про експерта сектора балістичної і трасологічної експертизи ВКЕ НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області Івана Наріжняка. На момент проведення експертизи в жовтні 2015 року він був лейтенантом міліції.

Таке рішення ухвалила колегія суддів у складі Альбіни Кадегроб, Руслана Котелевського і Вадима Прібилова. Захист розкритикував експертизу Наріжняка, вказавши, зокрема, на розбіжності у висновках і основному тексті експертизи. В частині, де йдеться про стартовий шумовий пістолет «ЕРМА-459-С», експерт, за словами адвокатів Стерненка, написав, що конструктивних змін пістолета не було здійснено, але при цьому той міг використовуватись як травматичний за умови внесення таких змін.

Прокуратура подала клопотання про допит експерта, і, хоча захист виступи проти, суддя підтримав цю ідею. Суд також зобов’язав прокуратуру надати захисту повний витяг із ЄРДР про рух кримінального провадження.

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Під час судового засідання адвокати Стерненка вказали на розбіжності в часі між слідчими діями – оглядом місця подій і слідчим експериментом. За їхніми словами, вони були виконані занадто швидко і в один і той же день, хоча там були проставлені різні дати. Зокрема, наголосив захист, були використані одні й ті самі поняті і фотографії, отже, обидві слідчі дії були виконані 25 червня, а не 25-го і 26-го.

Суддя Прибілов спитав у прокуратури, чому потерпілий, якому нібито наклали гіпс 25 червня, 26 червня на фотографії його вже не має. Прокурори пояснили, що пояснення з цього приводу може дати тільки сам потерпілий, якщо він з’явиться на допит у суд.

Також у прийнятті заяви про злочин від Щербича о 14.00 25.04.2015-го вже йдеться про струс мозку, тоді як експертиза із цим діагнозом була написана на годину пізніше – о 15.00, заявили адвокати.

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Захист також вказав на неточність експертизи білінгу мобільних телефонів: другий обвинувачений, Руслан Демчук, заявив, що експерти досліджували не його номер телефону. В прокуратурі кажуть, що цей номер їм надав потерпілий, а номер Стерненка вони з’ясували оперативним шляхом.

Суд розглянув клопотання Сергія Стерненка, Руслана Демчука і їхніх адвокатів про зміну запобіжного заходу, але відмовився це робити.

Демчук просив скасувати цілодобовий домашній арешт, щоб він міг вийти на роботу, Стерненко – перенести домашній арешт у Київ, щоб він міг вакцинуватись від COVID-19, а адвокати просили скасувати запобіжний захід.

Також заяву про готовність узяти Стерненка на поруки подав народний депутат Роман Лозинський, який уже виступає поручителем активіста у справі при вбивство під час нападу. Його клопотання також залишили без задоволення.

14 травня відбулось третє засідання щодо апеляції Сергія Стерненка на рішення Приморського суду Одеси від 23 лютого 2021 року, який визнав його і Демчука винними в розбої, викраденні людини і незаконному зберіганні зброї. Обох обвинувачених засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Потерпілий у справі, Сергій Щербич, попросив розглядати апеляцію без нього. Захист заявив, що слідство сфальсифікувало докази і не довело провини Стерненка і Демчука.

Крім того, Стерненка судять іще в одній кримінальній справі, про умисне вбивство і незаконне носіння холодної зброї: захищаючись від нападників, Стерненко вбив одного з них за не до кінця з’ясованих обставин, які сторони викладають по-різному.