Апеляційний суд пом’якшив домашній арешт Білковському у справі через акцію під ОП

Київський апеляційний суд замінив одному з учасників акції під Офісом президента Олексію Білковському цілодобовий домашній арешт на нічний. Про це повідомили, зокрема, ініціатива «Правотворець» та народний депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин.

Таким чином, суд задовольнив апеляційну скаргу адвоката Білковського частково.

«Цілодобовий домашній арешт змінено на нічний домашній арешт. Нагадаємо, що попередньо Печерський районний суд обрав Олексію цілодобовий домашній арешт, як запобіжний захід, за участь в акції в підтримку політв’язнів», – йдеться в повідомленні інціативи.

Юрчишин, який заявив про готовність взяти Білковського на поруки, назвав рішення суду «не перемогою, але кроком до неї».

Напередодні цей же суд пом’якшив запобіжний захід іншому учаснику –лідеру руху «Гонор» Сергієві Філімонову.

Акція на підтримку Сергія Стерненка відбулася ввечері 20 березня під будівлею Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві. Під час акції була розмальована написами протестувальників частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфаєрами.

Читайте також: Судді по апеляції Стерненка двічі відмовилися брати відвід, засідання перенесли

30 березня Верховна Рада у своїй постанові засудила події, що відбулися 20 березня біля Офісу президента України.

За даними Нацполіції у справі про події біля ОПУ слідчими повідомлено про підозру в хуліганстві сімом особам. Всіх їх суд відправив під цілодобовий домашній арешт. Учасники акції заперечують свою провину і оскаржують запобіжні заходи.