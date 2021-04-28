Події під ОПУ 20 березня: Філімонову змінили запобіжний захід

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт для лідера організації «Гонор» Сергія Філімонова. Про це сам Філімонов написав у фейсбуці.

Печерський райсуд Києва 1 квітня відправив учасника акції протесту біля Офісу президента 20 березня Філімонова під цілодобовий домашній арешт.

Суд також зобов’язав Філімонова здати закордонний паспорт і на першу вимогу прибути до слідчого.

Філімонову інкримінують хуліганство із застосуванням зброї або «іншого предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень». Таким предметом слідство вважає фаєр. Сам Філімонов заперечує свою провину.

23 березня лідеру руху «Гонор», колишньому члену праворадикального «Національного корпусу» Сергієві Філімонову було вручено підозру в рамках розслідування правоохоронцями подій під Офісом президента.

«Гонор» бере участь в акціях за справедливість щодо активістів Сергія Стерненка і Катерини Гандзюк, водночас раніше деякі учасники руху входили до праворадикальних організацій і, як повідомляє центр ZMINA, були причетні до нападу на темношкірого чоловіка у 2015 році.

Акція на підтримку Сергія Стерненка відбулася ввечері 20 березня під будівлею Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві. Під час акції була розмальована написами протестувальників частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфаєрами.

30 березня Верховна Рада у своїй постанові засудила події, що відбулися 20 березня біля Офісу президента України.