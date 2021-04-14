Акція під ОП: розгляд апеляції на арешт двох учасників відклали через підозру на COVID-19 у судді

Розгляд апеляційних скарг на домашній арешт учасників акції під Офісом президента Сергія Філімонова та Олексія Білковського перенесли через стан здоров’я головуючого судді. Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі Київського апеляційного суду.

«Головуючий суддя у даних справах – (Валерій – ред.) Лашевич. Наразі в нього є підозра на COVID-19, здав тест, але результатів тесту ще немає. Тому причина – це відсутність повного складу суду», – розповіла речниця суду Тетяна Геведзе.

Дату нового засідання у пресслужбі пообіцяли повідомити згодом.

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Раніше активіст Сергій Стерненко повідомив, що розгляд апеляції на запобіжні заходи Сергію Філімонову та Олексію Білковському відкладено. Вони були заплановані на 10 годину (Білковський) і на 14:00 (Філімонов) 14 квітня.

«Коли адвокати хлопців вже були в суді, їм повідомили, що засідання не відбудуться. Щоправда, чому саме — нормально ніхто не пояснив. За неофіційною інформацією, головуюча суддя пішла у відпустку. Але журналістам пресслужба суду повідомила, що суддя захворіла», – написав він.

Печерський районний суд Києва 1 квітня відправив під цілодобовий домашній арешт учасника акції протесту біля Офісу президента 20 березня, лідера праворадикальної організації «Гонор» Сергія Філімонова. Наступного дня такий же запобіжний захід суд обрав іншого учасника Олексія Білковського. Їх підозрюють у хуліганстві.

Акція на підтримку Сергія Стерненка відбулася ввечері 20 березня під будівлею Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві. Під час акції була розмальована написами протестувальників частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфаєрами. За даними Нацполіції, на сьогодні у справі про події біля ОПУ слідчими повідомлено про підозру сімом особам. Всіх їх суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

Учасники акції заперечують свою провину і оскаржують запобіжні заходи.

30 березня Верховна Рада у своїй постанові засудила події, що відбулися 20 березня біля Офісу президента України.