З Ратушного не зняли електронний браслет попри скасування домашнього арешту судом – адвокат

Поліція та прокуратура не виконали рішення Київського апеляційного суду про скасування цілодобового домашнього арешту активісту Роману Ратушному, повідомила його адвокат Євгенія Закревська. Про це вона написала 22 квітня на своїй фейсбук-сторінці.

Юрист нагадала, що суддя напередодні скасувала рішення суду першої інстанції про задоволення клопотання слідчого Печерського районного управління Національної поліції, яким Ратушному заборонили залишати дім і зобов’язали носити електронний браслет. Ухвала набула чинності в той же момент, коли суддя апеляційного суду її зачитала.

«Але браслет з Романа не зняли. Контроль за його місцеперебуванням продовжується досі. Прокурор (Печерської окружної прокуратури Києва Ярослав – ред.) Мрачко (який власними вухами чув ухвалу Суду і відповідальний за її виконання) і слідчий, як би це коректно сказати... відморозились... Центр моніторингу, де одягали браслет «нічого не знає про скасування ухвали», «прокурор не повідомив» і «тупо немає повноважень», «інструкція 480», – написала Закревська.

Вона додала, що поліція продовжує контролювати дотримання Ратушним домашнього арешту, а його поїздку до Центру моніторингу для зняття електронного браслета розцінює як порушення домашнього арешту.

«Домашнього арешту нема. А порушення є. От таку от повагу до Закону, до Cуду і його рішень демонструють поліція і прокуратура», – прокоментувала адвокат.

Закревська вказала на те, що ухвала апеляційного суду щодо оскарження запобіжного заходу не підлягає оскарженню, а також нагадала про кримінальну відповідальність за невиконання рішення суду.

У Печерському управлінні Головного управління Нацполіції в Києві та Печерській окружній прокуратурі на питання Радіо Свобода не змогли прокоментувати ситуацію телефоном, пославшись на те, що інформація може бути розголошена з дозволу слідчого чи прокурора відповідно, і попросили надіслати офіційний запит.

Суддя Київського апеляційного суду Тетяна Фрич 21 квітня задовольнила апеляційну скаргу голови ініціативи «Захистимо Протасів Яр» Романа Ратушного та скасувала його запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Печерський районний суд 29 березня відправив Романа Ратушного під цілодобовий домашній арешт. Раніше, 24 березня, йому повідомили про підозру у «хуліганстві із застосуванням зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень» після участі в акції під Офісом президента 20 березня.

Він пов’язав підозру зі своєю боротьбою проти забудови Протасового Яру в Києві.

Акція на підтримку Сергія Стерненка відбулася ввечері 20 березня під будівлею Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві. Під час акції була розмальована написами протестувальників частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфаєрами. За даними Нацполіції, на сьогодні у справі про події біля ОПУ слідчими повідомлено про підозру сімом особам. Всіх їх суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

Учасники акції заперечують свою провину і оскаржують запобіжні заходи.