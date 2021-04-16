Суд переніс засідання у справі Стерненка на 23 квітня

Одеський апеляційний суд переніс засідання щодо справи Сергія Стерненка на 23 квітня. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

9 квітня Одеський апеляційний суд відправив Сергія Стерненка і Руслана Демчука під цілодобовий домашній арешт – із 23 лютого вони перебували в Одеському слідчому ізоляторі. Цю міру запобіжного заходу їм обрав суддя Приморського суду Віктор Попревич після оголошення обвинувального вироку у справі про розбій і викрадення людини в 2015 році.

Сам вирок мали розглянути в апеляції 16 квітня – обвинувачені отримали по 7 років і 3 місяці тюрми.

23 лютого Приморський суд Одеси визнав громадського активіста Сергія Стерненка і Руслана Демчука винними у справі про викрадення у квітні 2015 року Сергія Щербича, який на час подій був депутатом райради на Одещині від партії «Родіна». Обвинувачені своєї провини не визнають.

Їх засудили загалом до семи років ув’язнення і трьох місяців та конфіскації половини наявного майна за обвинуваченням у розбої. Засудження активісти викликало масові протести в Києві та кількох містах країни.