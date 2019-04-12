Апеляційний суд визначив, де слухатиметься справа Савченко й Рубана

Справу Надії Савченко й Володимира Рубана розглядатиме Броварський міський районний суд Київської області – про таке рішення 12 квітня повідомив Київський апеляційний суд.

«Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду подання виконувача обов’язків голови Дарницького районного суду міста Києва про визначення територіальної підсудності кримінального провадження за обвинуваченням Савченко Надії Вікторівни та Рубана Володимира Володимировича задоволено, кримінальне провадження направлено для розгляду до Броварського міськрайонного суду Київської області», – йдеться в заяві суду.

Раніше Київський апеляційний суд повідомляв, що спрямував справу до Верховного суду для визначення підсудності.

25 лютого стало відомо, що справу Савченко й Рубана мав розглядати Солом’янський районний суд Києва.

Володимира Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ «Майорське». Його підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю і підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів і політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов.

Пізніше в цій справі заарештували народного депутата Надію Савченко. Їй інкримінують злочини, передбачені статтями Кримінального кодексу «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Савченко заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію». Рубан усі звинувачення відкидав.