Справу Савченко й Рубана розглядатиме Солом’янський суд Києва

Справу народного депутата Надії Савченко й екс-керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана розглядатиме Солом’янський районний суд Києва.

Відповідне рішення ухвалив Верховний суд. До цього провадження мав розглядати Чернігівський районний суд Чернігівської області. Туди розгляд перенесли зі Слов’янська, оскільки більшість свідків у цій справі або живуть у цьому місті, або ж їм зручніше доїжджати до нього.

Володимира Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ «Майорське». За версією правоохоронців, він намагався перевезти велику кількість зброї з окупованої території Донецької області. Сам Рубан відкидає звинувачення.

Його підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю і підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів і політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов.

Як заявляв голова Служби безпеки України Василь Грицак, затримавши Рубана, СБУ вдалося «запобігти масштабним терористичним актам», які мали бути вчинені у Києві й інших містах України. Він заявив, що рівень терористичної загрози «був найбільшим за часи незалежності України».

Пізніше в цій справі заарештували народного депутата Надію Савченко. 22 березня Верховна Рада України дала згоду на її притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт.

Їй інкримінують злочини, передбачені статтями Кримінального кодексу «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Рубана. 1 серпня Генеральна прокуратура України повідомила, що правоохоронці завершили розслідування провадження, в якому фігурують Рубан і Савченко.

Савченко заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію». Рубан усі звинувачення відкидав.