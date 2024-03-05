Арахамія про скасування засідань Ради: у депутатів є «термінове завдання»

Від початку повномасштабного вторгнення Верховна Рада працює в режимі безперервного пленарного засідання – про це заявив 5 березня голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

За його словами, це дозволяє парламентарям збиратися в будь-який час і «оперативно реагувати на зміни безпекової ситуації, важливі дедлайни чи особливості ухвалення рішень нашими партнерами».

Говорячи про плани роботи на найближчий час, Арахамія вказав, що, за попередніми заявами, народні депутати мають працювати з військовими: «на передовій, в навчальних центрах, в пунктах постійної дислокації».

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«Зараз у цьому напрямку для наших депутатів є термінове і важливе завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів. Коли воно буде виконане – вони повернуться до роботи в сесійній залі», – заявив голова фракції.

Він додав, що такі заходи не можна анонсувати з міркувань безпеки. Водночас Арахамія розкритикував опозиційних депутатів, імен яких не називав:

«А що стосується планів опозиції на найближчий час, то хтось з них збирається на партійні з’їзди в Румунію. Хтось у відрядження, які вибивалися в Європарламенті. Інші хотіли зайнятися правкотероризмом, ще одні – виступами і трансляціями в ТікТок. Це явно не те, чого чекають наші військові, і наші партнери».

Раніше представник «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявив, що засідання Верховної Ради на цьому тижні скасовані. Він пояснив це «скандалом із приводу перешкоджання виїзду у відрядження депутатів».