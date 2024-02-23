Верховна Рада ухвалила закон про доброчесне лобіювання

Парламент України під час пленарного засідання 23 лютого підтримав законопроєкт № 10337 «Про доброчесне лобіювання». За документ у цілому проголосували 236 народних депутатів.

У Верховній Раді зазначили, що закон був розроблений з метою забезпечення правових засад лобіювання в Україні, відповідно до міжнародних норм для «встановлення прозорих механізмів забезпечення діяльності суб’єктів лобіювання і посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування».

«Прийняття закону про лобіювання забезпечить зниження рівня корупціогенних чинників у процесах планування, розроблення і прийняття нормативно-правових актів», – зазначає пресслужба Верховної Ради.

Вказано, що підтримавши цю ініціативу, Україна виконала рекомендацію Європейської комісії і Ради Європи, яка є серед вимог щодо вступу України до ЄС.

Документ має набрати чинності наступного дня після його опублікування, і вводиться в дію через два місяці з дня початку функціонування Реєстру прозорості, але не пізніше ніж 1 січня 2025 року.



Відповідно до закону, лобіювання – це діяльность, що здійснюється з метою впливу на об’єкт лобіювання в комерційних інтересах бенефіціара (за винагороду, що отримується прямо або опосередковано, з оплатою фактичних витрат, необхідних для її здійснення) або у власних комерційних інтересах особи та стосується предмета лобіювання.

Європейська рада 14 грудня минулого року вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС.

У січні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що уряд України домовився з представниками Європейської комісії про початок скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС.