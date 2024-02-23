У річницю депортації інгушів Рада підтримала постанову на підтримку незалежності Інгушетії

Верховна Рада ухвалила постанову «про визнання права інгуського народу на створення незалежної суверенної національної держави, засудження злочинів Росії проти інгушів та відновлення територіальної цілісності Інгушетії». Про це повідомили, зокрема, народні депутати Ярослав Юрчишин («Голос») та Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») 23 лютого.

За їх словами, документ підтримали 248 парламентарів. Згідно з текстом, він постановляє:

визнати право інгуського народу на самовизначення та створення незалежної держави

засудити масову депортацію інгушів у 1944 році, розчленування їхньої національної території, а також масові вбивства інгушів у 1992 році «та інші злочини, здійснювані правлячим режимом Росії з метою геноцидного знищення інгуської нації»

підтримати прагнення інгушів до відновлення територіальної цілісності та збереження національної ідентичності

«Це наша офіційна підтримка прав людини і крок до повалення російського імперіалізму. СРСР та Росія цинічно знищували інгушів: репресії, масові депортації в 1944 році, знищення цвинтарів та культурної спадщини, урізання території», – прокоментував рішення Юрчишин.

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Інгушетія – невелика північнокавказька республіка, яка входить до складу Росії й розташована поруч із Чеченською республікою. 1944 року з 23 лютого до 9 березня майже всі представники інгушів та чеченців – за оцінками істориків, близько 650 тисяч людей – були силою виселені до Середньої Азії під приводом нібито їхньої співпраці з нацистською Німеччиною. Частину людей – переважно літніх, жінок та дітей з високогірних районів, було знищено на місці. Чечено-Інгушетію, як автономну республіку, у складі РФСР ліквідували. Близько половини депортованих загинули в дорозі чи вже на місці примусового поселення через суворі умови життя там.

1957 року, вже після смерті Сталіна, тим, хто вижив, дозволили повернутися на Батьківщину. Також було поновлено Чечено-Інгушську автономну радянську республіку у складі РФСР, яку розділили на дві після розпаду СРСР.

У 2018 році частину території Інгушетії, попри протести, було передано до складу Чечні.