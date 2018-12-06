Конституційний суд Росії визнав законним угоду про кордон Чечні і Інгушетії

Конституційний суд Росії 6 грудня визнав законним угоду про встановлення кордону між Інгушетією та Чечнею, повідомляє російське бюро Радіо Свобода.

Представники глав обох республік Юнус-Бека Євкурова і Рамзана Кадирова заявили на засіданні, що угода відповідає російської Конституції.

В Конституційному суді зазначили, що, оскільки межа між Інгушетією та Чечнею не була встановлена з моменту перетворення Чечено-Інгушської республіки і до укладення вересневого угоди, Рада Федерації не повинна її затверджувати.

Також повідомляється, що глава Чечні Рамзан Кадиров закликав федеральну владу і глав регіонів прибрати всі блокпости на кордонах республік Північного Кавказу, в тому числі між Чечнею і Інгушетією.

26 вересня керівники Інгушетії та Чечні Юнус-Бек Євкуров і Рамзан Кадиров підписали договір про закріплення адміністративного кордону між регіонами.

Документ викликав протести в Інгушетії: за ним Чечні передається частина території Сунженського району, яку в республіці вважають своєю. Це практично незаселена територія, де, як вказують геологи, є поклади нафти.

Глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував проводити мітинги на підконтрольних йому територіях, заявивши, що після цього учасники протестів можуть не поїхати додому живими. Так Кадиров відреагував на образи мітингувальників у Магасі, які нібито обізвали його «пастухом».