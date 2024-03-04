Шмигаль: в уряді працюють над новою системою бронювання від мобілізації

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції 4 березня повідомив, що уряд працює над новою системою бронювання від військової служби.

За словами очільника уряду, для бронювання від мобілізації будуть враховувати сплату податків та зарплату.

«Середня зарплата, рівень зарплати, рівень сплати податків як людиною, так і компанією – всі ці речі сьогодні опрацьовуються комплексно. І вплив підприємства або галузі на економіку – ось це рамки майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо», – розповів Шмигаль журналістам у Києві.

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Крім підприємств критичної інфраструктури, додаткові можливості отримають компанії, які «наповнюють державний бюджет».

«У нас в країні люди мають поділятися на дві категорії: ті, які захищають країну та воюють. Та, які працюють наповнюють бюджет. Сплату податків ми вже рахували. А загалом співвідношення має бути таким: не менше ніж один до восьми. Тобто восьмеро працюючих людей мають забезпечувати одну людину, яка захищає та ризикує своїм життям на фронті», – сказав прем’єр.

За словами Шмигаля, станом на березень 2024 року в Україні бронь від мобілізації мають близько 700 тисяч людей.

7 лютого Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію №10449.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець перед тим заявив, що визначив низку суперечливих норм у законопроєкті про мобілізацію. Втім, він закликав парламент ухвалити документ у першому читанні, додавши, що до другого читання зауваження від Офісу омбудсмена «можна врегулювати».

В Україні від 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада регулярно продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.