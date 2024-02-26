Зеленський підписав законопроєкт про демобілізацію строковиків

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає демобілізацію строковиків. Про це повідомляється на сайті парламенту.



Ініціатором цього документа був президент Його 22 лютого внесли до Верховної ради і визначили невідкладним, а вже 23 лютого депутати схвалили законопроєкт.

Документ передбачає зміни в прикінцевих положеннях закону про військову службу. Згідно з ними, військовослужбовці строкової служби, чий термін служби закінчився під час воєнного стану і був продовжений через нього понад передбачені строки, можуть бути звільнені в запас указом президента.

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Депутати повідомляли, що звільнені в запас не зможуть бути призвані на військову службу в ході мобілізації протягом 12 місяців від моменту звільнення, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

В Україні від 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада регулярно продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

Воєнний стан і мобілізацію продовжено з 14 лютого 2023 року на 90 днів – до 13 травня 2024 року. Це вже десяте рішення щодо дії воєнного стану й загальної мобілізації з початку повномасштабної війни.