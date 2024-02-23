Верховна Рада ухвалила закон про демобілізацію строковиків

Верховна Рада 23 лютого підтримала законопроєкт, який передбачає зміни в законі «Про військовий обов’язок і військову службу» – про це повідомляють народні депутати.

За документ голосували одразу за основу і в цілому. Як заявили парламентарі Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») та Ярослав Железняк («Голос»), у другому голосуванні його підтримали 319 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає зміни в прикінцевих положеннях закону про військову службу. Згідно з ними, військовослужбовці строкової служби, чий термін служби закінчився під час воєнного стану і був продовжений через нього понад передбачені строки, можуть бути звільнені в запас указом президента.

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Партія «Слуга народу» уточнює, що звільнені в запас не зможуть бути призвані на військову службу в ході мобілізації протягом 12 місяців від моменту звільнення, якщо не висловлять бажання з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

Цієї деталі немає в проєкті, оприлюдненому на сайті Верховної Ради, водночас Гончаренко повідомив, що вона була в його альтернативному документі і внесена в кінцевий текст перед голосуванням у цілому.

Президент Володимир Зеленський вніс законопроєкт до парламенту 22 лютого, визначивши його як невідкладний.

В Україні від 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада регулярно продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

Воєнний стан і мобілізацію продовжено з 14 лютого 2023 року на 90 днів – до 13 травня 2024 року. Це вже десяте рішення щодо дії воєнного стану й загальної мобілізації з початку повномасштабної війни.