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Верховна Рада ухвалила закон про демобілізацію строковиків

Президент Володимир Зеленський вніс законопроєкт до парламенту 22 лютого, визначивши його як невідкладний
Президент Володимир Зеленський вніс законопроєкт до парламенту 22 лютого, визначивши його як невідкладний

Верховна Рада 23 лютого підтримала законопроєкт, який передбачає зміни в законі «Про військовий обов’язок і військову службу» – про це повідомляють народні депутати.

За документ голосували одразу за основу і в цілому. Як заявили парламентарі Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») та Ярослав Железняк («Голос»), у другому голосуванні його підтримали 319 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає зміни в прикінцевих положеннях закону про військову службу. Згідно з ними, військовослужбовці строкової служби, чий термін служби закінчився під час воєнного стану і був продовжений через нього понад передбачені строки, можуть бути звільнені в запас указом президента.

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Партія «Слуга народу» уточнює, що звільнені в запас не зможуть бути призвані на військову службу в ході мобілізації протягом 12 місяців від моменту звільнення, якщо не висловлять бажання з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

Цієї деталі немає в проєкті, оприлюдненому на сайті Верховної Ради, водночас Гончаренко повідомив, що вона була в його альтернативному документі і внесена в кінцевий текст перед голосуванням у цілому.

Президент Володимир Зеленський вніс законопроєкт до парламенту 22 лютого, визначивши його як невідкладний.

В Україні від 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада регулярно продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

Воєнний стан і мобілізацію продовжено з 14 лютого 2023 року на 90 днів – до 13 травня 2024 року. Це вже десяте рішення щодо дії воєнного стану й загальної мобілізації з початку повномасштабної війни.

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